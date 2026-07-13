Cybersicurezza, Polizia Postale e Anci Puglia insieme per proteggere i Comuni

Rafforzare la sicurezza digitale dei Comuni pugliesi e proteggere i sistemi informativi degli enti locali da attacchi informatici, accessi illeciti e situazioni di crisi. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato questa mattina a Bari, nella sede di Anci Puglia, tra l’associazione dei Comuni pugliesi e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica “Puglia” della Polizia Postale.

L’accordo è stato sottoscritto alla presenza di sindaci e amministratori locali. Per Anci Puglia era presente la presidente Fiorenza Pascazio.Il protocollo si inserisce nel progetto nazionale PRO-C2SI, il programma per la cybersicurezza dei Comuni italiani sviluppato da Anci in collaborazione con la Polizia di Stato e siglato a livello nazionale il 6 luglio 2023.

L’obiettivo è potenziare la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che possono colpire infrastrutture tecnologiche e servizi digitali gestiti dai Comuni pugliesi. Una necessità sempre più urgente, sia per garantire la continuità dei servizi essenziali erogati ogni giorno dagli enti locali, sia per tutelare il patrimonio di dati personali che i cittadini affidano alle amministrazioni comunali.

L’intesa introduce un modello strutturato di collaborazione per la protezione dei sistemi digitali considerati strategici per il funzionamento degli enti locali. Il documento si colloca in un quadro normativo nazionale ed europeo in evoluzione, anche alla luce della direttiva NIS2, che punta a rafforzare il livello comune di cybersicurezza nell’Unione europea.

Tra gli interventi previsti ci sono la condivisione e l’analisi di informazioni utili a prevenire attacchi informatici e tentativi di accesso illecito, l’attivazione di canali di comunicazione rapidi in caso di crisi, la segnalazione e il monitoraggio di vulnerabilità, minacce e incidenti cyber.

Il protocollo prevede anche il supporto nell’individuazione dell’origine di eventuali attacchi ai sistemi dei Comuni coinvolti, oltre ad attività di formazione congiunta per rafforzare le competenze del personale e migliorare la capacità di prevenzione e risposta agli incidenti informatici. L’accordo punta quindi a costruire una rete di collaborazione stabile tra Polizia Postale e amministrazioni locali, con l’obiettivo di rendere più sicuri i servizi digitali pubblici e aumentare la resilienza dei Comuni pugliesi di fronte alle minacce informatiche.