Sicurezza, Leccese contro il Governo sui fermi preventivi a Polizia Locale: “Servono mezzi reali ai Comuni”

Nuove funzioni alla Polizia Locale, ma senza risorse e strumenti adeguati. È il punto sollevato dal sindaco di Bari e delegato Anci alla Sicurezza urbana, Vito Leccese, intervenuto sulle indiscrezioni relative al nuovo pacchetto sicurezza del Governo, che potrebbe estendere anche agli agenti della Polizia Locale la possibilità di effettuare fermi preventivi. Secondo Leccese, se il Governo intende ampliare le competenze della Polizia Locale, deve affrontare in modo organico le criticità del settore, a partire da organici, tutele, formazione e dotazioni operative.

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da ciò che si legge, chiederebbe un giro di vite sulla sicurezza, ma senza garantire realmente i mezzi per dare risposte serie”, dichiara il sindaco. “Non si possono continuare ad attribuire nuove responsabilità ai nostri agenti senza garantire loro gli stessi strumenti, le stesse tutele e le stesse condizioni operative delle altre forze dell’ordine”. Per il delegato Anci, la Polizia Locale svolge già oggi un ruolo centrale nella sicurezza urbana, ma l’eventuale estensione delle funzioni richiederebbe una definizione chiara dei confini delle competenze e l’accesso a strumenti oggi non sempre disponibili.

Leccese richiama, in particolare, la necessità di accesso alle banche dati, formazione adeguata, dotazioni tecnologiche e organici sufficienti. “Non si può chiedere a un agente di assumere decisioni delicate senza metterlo nelle condizioni di conoscere chi ha di fronte e quale livello di pericolosità presenti”, sottolinea. Il sindaco evidenzia anche il tema delle tutele previdenziali, legali e assicurative, che oggi sarebbero diverse rispetto a quelle previste per altri operatori delle forze dell’ordine. Stesso discorso per le dotazioni: “Gli spray urticanti utilizzati dalla Polizia Locale sono gli stessi che può acquistare un comune cittadino in un negozio, diversamente da quelli affidati alle altre forze di polizia”.

Come Anci, Leccese denuncia una situazione definita “non più sostenibile”. Negli ultimi anni, sostiene, i Comuni hanno perso migliaia di agenti di Polizia Locale, mentre continuano a ricevere nuove funzioni senza un corrispondente investimento da parte dello Stato. “La sicurezza non si costruisce con norme isolate o interventi spot, ma con una strategia complessiva che tenga insieme prevenzione, controllo del territorio, tecnologia, formazione e risorse”, afferma.

Nel mirino anche il disegno di legge di riforma, che secondo Leccese affronta solo in parte le questioni poste dai Comuni. Il sindaco ricorda che per il nuovo ordinamento della Polizia Locale sarebbero stati previsti appena 20 milioni di euro, a fronte dei 400 milioni che, secondo Anci, servirebbero solo per rafforzare gli organici. “Così ogni riforma si rivela vuota e priva di efficacia reale”, aggiunge il delegato Anci alla Sicurezza urbana.

Da qui la richiesta al Governo di riaprire un confronto con i Comuni e con le rappresentanze della Polizia Locale. “Serve una politica realmente orientata a sostenere le richieste di sicurezza urbana rivolte ai sindaci”, conclude Leccese, “non l’ennesimo intervento parziale destinato a scaricare sui Comuni e sui corpi di Polizia Locale responsabilità sempre maggiori senza gli strumenti adeguati per esercitarle”. Per il sindaco di Bari, il tema della sicurezza urbana non può essere trattato “come spot elettorale” né attraverso decreti “dal tenore muscolare” che, nella pratica, rischiano di mostrare tutta la loro debolezza.