Bari, dramma a Pane e Pomodoro: malore in mare. Muore una 79enne di Madonnella

Dramma questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, dove una donna di 79 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava in acqua. La vittima, una anziana residente nel vicino quartiere Madonnella, era giunta sul litorale cittadino per cercare refrigerio nelle prime ore della giornata.

Il tragico episodio si è consumato intorno alle ore 10:00. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava a breve distanza dalla riva quando si è accasciata, colta da un collasso improvviso. I bagnini in servizio sul litorale si sono accorti immediatamente della situazione di emergenza: si sono tuffati, hanno recuperato il corpo e lo hanno adagiato sul bagnasciuga.

Sul posto è scattato subito il protocollo di rianimazione. I bagnini hanno avviato un lungo massaggio cardiaco, supportati poco dopo dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza in circa dieci minuti. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’anziana e di far ripartire il cuore, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.