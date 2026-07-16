Rogo nella Murgia, notte di paura e apprensione a Minervino

E’ ancora attivo per un fronte di un centinaio di metri ma è in fase di allontanamento dall’abitato il vasto incendio che, secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, ha colpito una zona di circa 400 ettari tra macchia, bosco e sterpaglie nei pressi di Minervino Murge, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il rogo è iniziato dal primo pomeriggio di ieri nel versante sud est della cittadina murgiana. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di Barletta, due squadre del Comando di Bari (una di Corato e una del quartiere Carrassi), una squadra di Foggia e 4 squadre di Potenza, presenti sul posto contemporaneamente per tutta la notte appena passata. Circa 15 i mezzi impiegati totale di 40 unità, comprensive di Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) e un funzionario presente al Centro Operativo Comunale, attivato dal sindaco di Minervino al fine di migliorare il dispositivo di soccorso. Sul posto hanno operato anche i velivoli della Regione Puglia e dello Stato (Canadair) in assetto antincendio. Non si esclude un ulteriore intervento dall’alto questa mattina. Nel territorio si sono aperte altri fronti di fuoco in altre zone ma dopo tre ore di intervento sono stati domati. Il Comune ha diramato numerosi avvisi alla cittadinanza, anche a lasciare le case vicino al rogo. E’ stato aperto un punto di accoglienza nel Palazzetto dello Sport. (foto Comune Minervino)