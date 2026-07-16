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Salvini a Bari: “Vannacci perde pezzi, questo centrodestra può rivincere le elezioni”

Il ministro a Bari per un sopralluogo sui cantieri al porto

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Luglio 2026 - 12:03
vannacci salvini
  • 50 sec

“Mi sembra che” Vannacci “stia perdendo pezzi, cioè leggevo che in Calabria se ne sono andati in 600, però non commento le vicende altrui, non mi interessa commentare i problemi altrui. Io sono convinto che il centrodestra così come oggi lo conosciamo stia lavorando bene e in questo anno abbondante che manca possa lavorare ancora meglio e possa rivincere le elezioni senza rivolgersi ad altri che anche in queste ore stanno attaccando il governo”.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo a margine di un evento nel porto di Bari alla domanda dei cronisti sulla crescita del partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. “Parlo di questo centrodestra che governa 14 regioni, migliaia di Comuni, il governo nazionale” ha detto ancora Salvini, rispondendo alla domanda se la vittoria alle prossime elezioni di cui parla sia possibile con o senza Vannacci. “Faccio l’esempio del piano casa, – ha spiegato – dopo cinquant’anni noi abbiamo finanziato e approvato un piano casa che anche in Puglia rimetterà migliaia di appartamenti oggi vuoti a disposizione dei cittadini. Ecco su questo piano casa la Schlein e Vannacci hanno votato contro, quindi poi se uno cambia idea per carità di Dio ne prenderemo atto, però è difficile portare in maggioranza qualcuno che ogni giorno attacca la maggioranza e vota col Pd”.
(foto repertorio)

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