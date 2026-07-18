Bari, tra cantieri e divieti parcheggiare al Libertà è sempre più un’impresa: “Qui solo caos e disagi”

Nuovi posti auto eliminati nel quartiere Libertà, dove negli ultimi giorni residenti e commercianti hanno scoperto ulteriori modifiche alla viabilità e alla sosta in diverse strade già interessate da cantieri e lavori pubblici. Una situazione che, secondo i cittadini, sta rendendo sempre più difficile parcheggiare in una zona già storicamente congestionata. Le segnalazioni riguardano in particolare via Crisanzio, via Speranza, via Nicolai, via Tenente Casale, via Manzoni e via Brigata Bari. A denunciare i disagi sono alcuni residenti e il consigliere Luca Bratta, che parla di una progressiva riduzione degli stalli disponibili.

Secondo quanto riferito, il cantiere Cnr (per l’ex Manifattura Tabacchi), avrebbe già comportato la perdita di diversi posti auto nella parte finale di via Crisanzio, in via Speranza e in via Nicolai, dove sono in corso anche interventi legati all’Acquedotto. A questi si sarebbero aggiunti, nella mattinata di giovedì, altri quattro posti auto eliminati in via Tenente Casale per fare spazio a passi carrabili.

“Hanno eliminato altri posti auto al Libertà”, denuncia Bratta. “Il cantiere Cnr ha tolto stalli in gran parte della fine di via Crisanzio, via Speranza e via Nicolai. In più c’è il cantiere dell’Acquedotto e negli scorsi giorni abbiamo trovato un’altra sorpresa: in via Tenente Casale sono stati eliminati altri quattro posti auto per far spazio a passi carrabili”. Il nodo, secondo le segnalazioni, non riguarda un singolo intervento ma l’effetto complessivo di più cantieri e divieti concentrati nello stesso quartiere. In alcune strade, spiegano i residenti, i nuovi divieti di sosta avrebbero ridotto drasticamente la disponibilità di parcheggi.

“Su due isolati si contano solo dieci posti auto”, prosegue Bratta. “Stiamo vivendo caos e disagi, se si considera anche via Manzoni, dove non sono stati recuperati i posti auto. E a breve rischiano di esserne eliminati altri”. Al malcontento si aggiungono anche le modifiche legate ai lavori per il BRT, il nuovo sistema di bus rapidi elettrici. In via Brigata Bari e nella zona tra via Regina e il Libertà, secondo quanto segnalato, gli interventi starebbero comportando ulteriori limitazioni alla sosta. Nell’ultimo isolato di corso Italia, inoltre, i cittadini riferiscono che non sarebbe più possibile parcheggiare, mentre nuovi restringimenti e divieti si sommano a quelli già presenti.

Per i residenti il problema principale resta la mancanza di una compensazione adeguata. La richiesta è che l’amministrazione tenga conto dell’impatto concreto dei lavori sulla quotidianità del quartiere, soprattutto in una zona dove la sosta è da sempre uno dei temi più critici. La denuncia rilancia così il malumore del Libertà, stretto tra cantieri, divieti temporanei, nuovi passi carrabili e lavori per il trasporto pubblico. Interventi considerati necessari per la città, ma che, secondo i cittadini “rischiano di scaricare tutti i disagi su chi vive ogni giorno il quartiere”.