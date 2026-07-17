Mola di Bari celebra il mare: dal 24 al 26 luglio torna la Sagra del Polpo

Tre giorni di musica, sapori, cultura e tradizioni marinare per raccontare il legame tra Mola di Bari e il suo mare. Dal 24 al 26 luglio torna “La Festa del Mare – 51ª Sagra del Polpo”, con due giornate di anteprima previste il 22 e 23 luglio. La manifestazione è stata presentata negli scorsi giorni nella Sala conferenze dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali, Angelo Rotolo, e il presidente dell’associazione La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato.

Organizzato dal Comune di Mola di Bari e da La Compagnia del Trullo, l’evento coinvolgerà porto, lungomare, centro cittadino e piazza XX Settembre, con un programma diffuso che affianca alla storica Sagra del Polpo una proposta culturale e artistica contemporanea. Al centro resta il mare, raccontato come fonte di lavoro, memoria collettiva, risorsa turistica e spazio di nuove opportunità per il territorio. La musica sarà protagonista nella Darsena del Circolo Nautico Daphne, dove sarà allestito il Palco del Mare. Venerdì 24 luglio, dopo gli open act curati da La Compagnia del Trullo, alle 21.30 salirà sul palco Dargen D’Amico. Dalle 23.30 la serata proseguirà con Luca Martelli RideGorilla.

Sabato 25 luglio, sempre alle 21.30, spazio a Venerus, tra le voci più originali della nuova scena musicale italiana. A seguire, dalle 23.30, il lungomare ospiterà il dj set del produttore francese Mark Hoffen. Domenica 26 luglio il gran finale sarà affidato ad Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, con un concerto dedicato alla tradizione salentina, alla pizzica e alla musica popolare pugliese in chiave contemporanea. Ogni giornata prenderà il via dalle 18 con gli open act. Cuore storico della festa resta la Sagra del Polpo, giunta alla 51esima edizione. Sul Lungomare Dalmazia saranno proposte degustazioni e preparazioni legate alla tradizione marinara molese. Il polpo diventa così simbolo di una cultura fatta di pesca, ricette popolari, gesti tramandati e convivialità.

Accanto alla parte gastronomica ci saranno i mercatini dell’artigianato locale in via Lungara Porto e le esposizioni artistiche lungo via Vittorio Veneto. Il programma interesserà diversi luoghi della città. Al Mercato Ittico sarà ospitata “Sale”, esposizione fotografica permanente di Nicola Parente, inaugurata mercoledì 22 luglio. In via Vittorio Veneto sarà visitabile “Vita pugliese”, omaggio alla Puglia firmato da Nico Nardomarino. All’Info Point Turistico sarà invece allestita la mostra “Sapere Simul: testimoni di storia! In una geniale perla di ostrica”, a cura di Rosa Angela Mariani.

Prevista anche l’apertura straordinaria delle chiese cittadine, con un itinerario che toccherà, tra le altre, la Chiesa Matrice di San Nicola, Santa Maria Maddalena, San Giacomo, Santa Chiara, Santa Maria di Loreto, Sant’Antonio da Padova e San Domenico. Sabato 25 luglio, dalle 19, si terrà il laboratorio didattico esperienziale “Tutti a bordo”, curato dall’Info Point Turistico e dal Comune di Mola di Bari. Domenica 26 luglio, sempre dalle 19, sarà possibile partecipare al walking tour tematico “Storie e saperi di mare”, promosso da Visit Mola di Bari e dal Comune in collaborazione con Riobravo Motopesca. In programma anche escursioni in Sup lungo il litorale, curate dall’associazione Kuma, e tour in barca con partenza dal pontile Peternautica.

Piazza XX Settembre ospiterà lo Sponsor Village, attivo già nelle giornate di anteprima del 22 e 23 luglio con esibizioni delle scuole di danza del territorio e dj set serali. Durante la festa, l’area conferenze accoglierà incontri dedicati alla poesia, alla promozione turistica, alla ricettività e alla gastronomia. Venerdì 24 luglio, alle 18.30, è previsto il talk “Il mare: orizzonte dell’anima”, collegato a un contest nazionale di poesia curato dal Rotary Club Rutigliano e Terre dell’Uva. Alle 19.30 seguirà “Mola, un mare di destinazioni”, confronto sulle opportunità di valorizzazione turistica e ricettiva del territorio. Sabato 25 luglio, alle 19.30, il talk “Mare: risorsa turistica, ricettività e gastronomia” approfondirà il ruolo della formazione e della professionalità nella promozione della destinazione. Domenica 26 luglio, dalle 18, lo Sponsor Village ospiterà “Aperitivo in piazza”, con la selezione musicale di RaoulDJ.

Dal 24 al 26 luglio la passeggiata di Lungomare Dalmazia sarà animata anche dagli artisti di strada di Circufolle, con laboratori itineranti di acrobatica, hula hoop, equilibrismo e giocoleria a partire dalle 18. Ogni sera, dalle 23 nei pressi del Mercato Ittico, andrà in scena uno spettacolo di danza aerea, fuoco e giocoleria.