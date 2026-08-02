La Puglia al centro della mappa mondiale della musica elettronica con il Panorama Festival

L’edizione 2026 di Panorama Festival si prepara ad accogliere un pubblico sempre più internazionale. L’appuntamento è fissato ad agosto alle Cave del Duca di Lecce, dove tornerà uno degli eventi dedicati alla musica elettronica che negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza nel panorama internazionale, trasformando il Salento in una meta capace di unire spettacolo, turismo, paesaggio e cultura contemporanea.

A confermare la crescita del festival è anche la classifica di DJ Mag, che colloca Panorama al 36° posto tra i festival di musica elettronica del mondo, tra i primi 20 in Europa e al secondo posto in Italia. Un risultato che certifica il percorso di un evento nato nel 2022 e diventato in pochi anni un riferimento nel calendario internazionale del settore.

L’interesse arriva anche dai dati relativi alla vendita dei biglietti. A diverse settimane dall’inizio della manifestazione sono già stati registrati acquisti da 60 Paesi, un dato destinato ad aumentare nelle prossime settimane e che conferma la capacità del festival di richiamare visitatori da tutto il mondo.

Tra gli elementi più attesi dell’edizione 2026 c’è anche la line up internazionale. Sul palco, in esclusiva italiana per Panorama Festival, saliranno Solomun, Peggy Gou e Yousuke Yukimatsu, mentre artisti come PAWSA, Mochakk, Vintage Culture, Mau P e Josh Baker hanno inserito l’evento tra le pochissime tappe italiane dei rispettivi tour.

Nel tempo Panorama Festival ha ampliato il proprio ruolo, affiancando alla proposta musicale un progetto di destination marketing che punta a valorizzare il territorio. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza che unisca musica, paesaggio, ospitalità, enogastronomia e cultura mediterranea. È questa la visione racchiusa nel concept “Your Frame in Puglia”, che lega la club culture internazionale alle Cave del Duca.

L’edizione 2025 aveva già registrato oltre 55.000 presenze con partecipanti provenienti da più di 40 nazioni. Per il 2026 l’obiettivo è ampliare ulteriormente la presenza internazionale e rafforzare il ruolo della Puglia come destinazione di riferimento per il turismo musicale europeo.

Parallelamente continua a crescere anche il sistema di accoglienza costruito attorno al festival. Attraverso la piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere presente sul sito ufficiale è possibile organizzare il soggiorno direttamente sul territorio, mentre servizi di mobilità, navette dedicate, informazioni digitali e soluzioni personalizzate sono pensati per agevolare l’arrivo e la permanenza dei visitatori. Accanto ai servizi destinati al pubblico General Admission, sono previsti anche percorsi Premium e VIP con un servizio di concierge dedicato, che comprende transfer privati, soggiorni in hotel e masserie di alta gamma, esperienze enogastronomiche, itinerari esclusivi e attività di destination management. Un modello che punta a generare benefici lungo l’intera filiera turistica e a distribuire il valore economico prodotto dal festival sul territorio.

Grazie alla collaborazione con ARET Puglia Promozione e We Are in Puglia, Panorama Festival continua inoltre a promuovere la regione attraverso campagne digitali, storytelling e contenuti che negli ultimi anni hanno generato oltre 20 milioni di impression e ottenuto visibilità sui principali media internazionali specializzati.

La crescita del festival si accompagna così a quella del territorio, con l’obiettivo di consolidare l’immagine della Puglia come destinazione culturale, turistica e creativa nel panorama europeo, valorizzando il Salento attraverso un evento internazionale.