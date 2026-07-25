Bari, aggressione nel parco Rossani: “Denunce inascoltate”

“Il 29 novembre 2024 avevamo già presentato una nostra interrogazione per segnalare le criticità del Parco Rossani. Come al solito nessuno ci ha ascoltato”. A parlare è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel Municipio II.

“Non è un problema anticipare le situazioni: forse siamo solo più attenti. Forse avevamo capito prima che lì dentro c’è un grande problema di sicurezza. Forse hanno fatto finta di non ascoltare. Bene, oggi i fatti parlano.

Se non si capisce che le richieste che facciamo nascono dalla paura reale dei cittadini, come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia organizzeremo un sit-in con tutti i residenti che vivono nel terrore quotidiano.

Forse così questa maggioranza si renderà conto e farà qualcosa di costruttivo. Siamo stanchi e delusi per le nostre denunce rimaste inascoltate”.