Turismo balneare, la classifica delle Top 20 mete doc: Puglia protagonista con Salento e Jonio

Per l’estate 2026 l’Osservatorio Italiano Jfc delle Destinazioni Balneari ha delineato sette ranking per le destinazioni mare, come quelle più rilassanti, più green e sostenibili, più family, più giovanili, più trendy, quelle considerate più lussuose e quelle con il miglior rapporto prezzo/qualità. L’insieme delle valutazioni relative ai singoli elementi sottoposti a valutazione portano alla classifica generale, con l’indicazione delle prime 20 destinazioni balneari.

Una classifica che vede quest’anno invertire le prime due posizioni, in quanto Rimini diventa la destinazione regina dell’estate 2026, con un punteggio complessivo di 3.697 voti, prendendo il posto di Jesolo che si colloca in seconda posizione, vicinissima con 3.666 voti.

Al terzo ed al quarto posto si collocano altre due destinazioni romagnole, che confermano le medesime posizioni dello scorso anno: Riccione, con 2.966 voti, e Cervia-Milano Marittima con 2.587 voti. Al quinto posto troviamo invece una destinazione toscana, che conquista ben cinque posizioni rispetto allo scorso anno: si tratta di Monte Argentario, con 2.528 voti.

Scorrendo la classifica, al sesto posto si colloca San Vito lo Capo con 2.274 voti e una posizione persa rispetto alla passata stagione estiva, seguita da Porto Cervo che, invece, mantiene lo stesso ranking con i suoi 2.179 voti.

All’ottavo posto, con 2.133 voti, scende di due posizioni Forte dei Marmi, seguita da un’altra destinazione toscana che è la vicina Viareggio: si tratta della prima new entry dell’estate 2026, in grado di raccogliere 2.026 voti. A seguire, al decimo posto, Caorle con 1.991 voti e due posizioni perse, seguita da altre due destinazioni: la pugliese Porto Cesareo con 1.779 voti e la calabrese Tropea con 1.774 voti.

Si passa poi alla tredicesima posizione dove si colloca Capri che, con i suoi 1.554 voti conquista ben sette posizioni rispetto all’estate 2025, seguita dalla marchigiana Sirolo che di posizioni ne conquista quattro (1.502 voti) e dalla new entry Alba Adriatica (1.496 voti).

Poi, ancora: Gallipoli che con 1.495 voti perde tre posizioni rispetto allo scorso anno; Senigallia (new entry) con 1.479 voti; Bellaria Igea Marina (1.413 voti e cinque posizioni perse); Alassio (new entry con 1.381 voti). Chiude la classifica delle top 20 destinazioni balneari italiane la siciliana Taormina con 1.372 voti (new entry).