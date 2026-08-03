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Canosa di Puglia, fiamme a ridosso del Castello: brucia un’area verde

Caldo e vento alimentano il rogo

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Agosto 2026 - 18:31
vigili del fuoco
  • 41 sec

Fiamme nel pomeriggio a Canosa di Puglia, dove un incendio è divampato intorno alle 16 in un’area verde a ridosso della zona Castello.

Il caldo e il vento stanno alimentando il rogo, che sta interessando soprattutto alberi di pino. Al momento non si registrano feriti né intossicati. Sul posto sono già al lavoro i volontari della Misericordia e dell’Anpana, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Non è escluso che le abitazioni che si trovano non lontano dalle fiamme possano essere evacuate a scopo precauzionale.

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