Canosa di Puglia, fiamme a ridosso del Castello: brucia un’area verde

Fiamme nel pomeriggio a Canosa di Puglia, dove un incendio è divampato intorno alle 16 in un’area verde a ridosso della zona Castello.

Il caldo e il vento stanno alimentando il rogo, che sta interessando soprattutto alberi di pino. Al momento non si registrano feriti né intossicati. Sul posto sono già al lavoro i volontari della Misericordia e dell’Anpana, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Non è escluso che le abitazioni che si trovano non lontano dalle fiamme possano essere evacuate a scopo precauzionale.