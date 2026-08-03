Mensa scolastica a Bari, oltre 2.100 procedure avviate sulla nuova piattaforma Omnibus

Oltre 2.100 procedure attivate in una settimana sulla nuova piattaforma Omnibus per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica del Comune di Bari per l’anno 2026/27. Secondo quanto rende noto la ripartizione Politiche educative e giovanili, risultano già completate le iscrizioni per 1.750 bambini e bambine, mentre per altri 400 il procedimento è in fase di chiusura. A Bari gli alunni e le alunne ammessi al tempo pieno che usufruiscono della mensa scolastica comunale sono complessivamente 5.600.

La nuova piattaforma Omnibus è attiva da lunedì 27 luglio e introduce un software gestionale rinnovato, un portale dedicato e un’app scaricabile gratuitamente da smartphone. Il sistema sostituisce il precedente meccanismo di cooperazione applicativa tra iGo e il portale dell’operatore della refezione scolastica. L’obiettivo è semplificare la gestione del servizio da parte delle famiglie, rendendo più diretti iscrizioni, pagamenti, controllo della posizione contabile e richiesta di diete speciali.

“Siamo lieti che le famiglie abbiano accolto con grande slancio l’introduzione di una nuova piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, come confermano i numeri altissimi delle iscrizioni avviate e andate a buon fine”, sottolinea l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola. “In una settimana appena, per giunta nel cuore dell’estate, quasi la metà dei genitori ha attivato le nuove procedure: si tratta di dati importanti, che ci fanno valutare con positività l’avvio di quella che sarà una vera rivoluzione nel sistema di iscrizione e di gestione della refezione scolastica”.

Secondo Lacoppola, il nuovo sistema consentirà di evitare fenomeni come gli “iscritti fantasma”, monitorare in modo più puntuale le diete speciali e offrire alle famiglie uno strumento semplice per controllare in tempo reale la propria posizione contabile. “Il nostro impegno nella preparazione del nuovo anno scolastico non si ferma”, aggiunge l’assessore. “Abbiamo ribadito a tutte le scuole della città di Bari che il Comune garantirà la partenza del servizio mensa da lunedì 21 settembre, subito dopo l’inizio delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale, previsto per giovedì 17 settembre. I dirigenti scolastici, nel corso delle interlocuzioni avute negli ultimi giorni, hanno dichiarato la loro disponibilità ad avviare subito la mensa, in caso di organici e personale al completo”.

Le iscrizioni resteranno aperte, nella finestra ordinaria, fino al 17 settembre. Per le famiglie che non riusciranno a completare la procedura entro i termini sarà prevista una sola finestra straordinaria, dal 30 settembre al 15 ottobre. Dopo questa data non sarà più possibile effettuare l’iscrizione. Durante il periodo utile per presentare domanda saranno inviati almeno tre promemoria per ricordare alle famiglie scadenze e conseguenze della mancata iscrizione. Tra le novità introdotte c’è anche il pagamento anticipato del servizio, con la possibilità per ogni famiglia di consultare in qualsiasi momento crediti, debiti e pagamenti effettuati direttamente dall’app. I pagamenti avverranno esclusivamente tramite PagoPA. Il mancato pagamento dei pasti fruiti impedirà l’iscrizione al servizio nell’anno scolastico successivo fino alla regolarizzazione della posizione.

Il nuovo modello prevede inoltre una norma antispreco. Se un alunno esce da scuola prima del pranzo, la famiglia dovrà annullare la prenotazione entro le 9.30 attraverso l’app Omnibus, via mail o comunicandolo al personale incaricato. In caso di mancata comunicazione sarà addebitata la tariffa massima del pasto, anche per chi beneficia dell’esenzione. La piattaforma consentirà infine di richiedere e gestire in modo più semplice le diete sanitarie ed etico-religiose, migliorando la programmazione del servizio e la sicurezza alimentare. Per informazioni è disponibile l’Ufficio relazioni con il pubblico della ripartizione Politiche educative e giovanili, in via Venezia 41, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 17. È possibile contattare anche l’Urp Bari, in via Roberto da Bari 1, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, oppure i numeri 080 5772390 e 800 018291, quest’ultimo solo da telefono fisso.