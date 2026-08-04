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Molfetta, musica e “suggestione”: all’anfiteatro torna la magia del “Candle Concert”

Appuntamento al 7 agosto

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Agosto 2026 - 14:46
Candle Concert Arpa Flauto_social
  • 56 sec

Torna a Molfetta il format Candle Concert, il percorso musicale che unisce concerti dal vivo e atmosfere suggestive create dalla luce di centinaia di candele. Il nuovo appuntamento è in programma venerdì 7 agosto, alle 21, all’Anfiteatro Madonna della Rosa. L’ingresso del pubblico sarà consentito a partire dalle 20.30.

La serata rientra nella stagione “Polifonie d’Eccellenza – Summer Edition” e vedrà protagonisti il maestro Luigi Facchini al flauto e la maestra Maria Grazia Annesi all’arpa. I due musicisti proporranno un programma dedicato a una delle formazioni cameristiche più raffinate, quella composta da flauto e arpa. Le sonorità dei due strumenti si intrecceranno in un dialogo musicale capace di alternare leggerezza, vivacità e momenti di maggiore intensità emotiva.

Il concerto accompagnerà il pubblico in un itinerario tra opere originali e trascrizioni, con pagine legate ai grandi compositori della tradizione e ad autori meno frequentati ma di particolare fascino. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza sarà l’allestimento del Candle Concert: palco e anfiteatro saranno illuminati dalla luce delle candele, creando un’atmosfera raccolta e immersiva.

L’iniziativa conferma la vocazione di “Polifonie d’Eccellenza – Summer Edition” a proporre appuntamenti musicali di alto profilo artistico in luoghi capaci di valorizzare l’ascolto e coinvolgere il pubblico anche dal punto di vista visivo ed emozionale. I biglietti in promozione sono disponibili solo online. Sarà possibile acquistarli anche al botteghino la sera dell’evento a prezzo intero.

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