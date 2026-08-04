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Bari, nuovo asfalto e attraversamento pedonale: riaperto al traffico un tratto di via Argiro

Nel frattempo proseguono i lavori nelle altre zone

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Agosto 2026 - 19:17
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  • 2 min

È stato riaperto oggi al transito delle auto il tratto di via Dante compreso tra via Melo e via Andrea da Bari, dopo il completamento dei lavori all’intersezione con via Argiro. A renderlo noto è l’assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, nell’ambito degli interventi di riqualificazione di via Argiro, destinata a trasformarsi in una rambla moderna, accessibile e verde. All’incrocio con via Dante è stato completato il rifacimento dell’asfalto ed è stato riqualificato anche l’attraversamento pedonale. Le nuove basole sono state posizionate in quota per eliminare i dislivelli e garantire maggiore continuità e sicurezza nei percorsi pedonali.

Il progetto di restyling di via Argiro riguarda complessivamente 14mila metri quadrati di strada e prevede il rifacimento delle intersezioni stradali, oltre alla sistemazione degli incroci con via Calefati e via Putignani. In queste aree sono previsti anche nuovi marciapiedi e la piantumazione di alberi di oleandro dal fiore bianco doppio. Per completare l’opera restano da ultimare le lavorazioni sugli incroci con via Calefati e via Putignani, nelle porzioni comprese tra via Argiro e via Andrea da Bari, e il rifacimento degli attraversamenti pedonali alle intersezioni con le diverse traverse. Al momento risultano completati e già aperti al traffico gli attraversamenti di via Abate Gimma, via Calefati e via Dante. Sono invece ancora in corso i lavori in via Putignani, via Piccinni e via Principe Amedeo. L’intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione dell’asse di via Argiro, uno dei cantieri più rilevanti nel centro murattiano, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, percorsi pedonali e qualità urbana dell’area.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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