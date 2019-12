“A San Pio è accaduta una cosa gravissima. Una nuova area giochi realizzata dal Comune in estate 2018 è stata in buona parte distrutta”. A denunciare l’accaduto è il presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cavone. “Qualcuno a riguardo sta attaccando l’amministrazione. Ma su cosa? – scrive ancora Cavone – Siete consapevoli di quanto costano danni come questi alle tasche dei cittadini baresi? Deve essere chiaro: noi continueremo a batterci per migliorare il quartiere ma tutti i cittadini di San Pio devono essere dalla nostra parte. Non si può andare avanti cosi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.