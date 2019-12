I carabinieri del Nucleo Radiomobile, nel corso di un controllo del territorio nel quartiere Japigia, finalizzato a prevenire e reprimere le illecite esplosioni di fuochi pirotecnici che spesso si verificano nell’arco notturno, hanno denunciato in stato di libertà un sorvegliato speciale 26enne trovato in possesso di numerosi prodotti che lo stesso, tramite i social-network, poneva in vendita senza le previste autorizzazioni. Nel corso della perquisizione eseguita presso la sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati: 50 involucri contenenti miscela esplosiva non meglio definita; 144 balls roman candles; 5 tempesta 180; 70 picchio; 288 morning glory; 20 bengala pioggia; 16 bengala scoppiettante; 6 candele romane; 6 fireflies fountain; 144 bottigliette lancia stelle filanti; 720 bottigliette; 2 batterie da 25 colpi atomic blonde; 100 fontana butterfly; 6 gold sparkler; 6 confezioni mini cicciolo; 3 confezioni pallina cracker; 51 confezioni pop pop; 4 cornetti vulcano; 102 fiorellino ce; 6 petardini flash; 6 pezzi di cuckoo fountain.

L’uomo è stato denunciato per omessa denuncia di materiale esplodente e violazione agli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.

