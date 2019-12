Prosegue l’attività di controllo ambientale del territorio da parte della Polizia Locale di Bari.

Dopo una puntuale attività di indagine di polizia giudiziaria partita da ottobre scorso gli uomini del Nucleo di p.g. della Polizia Locale di Bari sono riusciti ad individuare gli autori di una serie di scarichi abusivi su suoli di proprietà della Ferrotramviaria Spa in strada La Carrara. Grazie anche al supporto del materiale digitale registrato da alcune fototrappole installate dalla P.L. in zona sono stati individuati gli autori di una serie di abbandoni abusivi costituiti da materiale edile residuato da lavori di demolizione, suppellettili in legno, vetro, plastiche, materiale cartaceo vario e parti di canne fumarie in presunto cemento-amianto.

Individuato anche uno dei veicoli utilizzati per il trasporto abusivo dei rifiuti, un Tata pick up di proprietà di una donna 77enne residente a Modugno. Elevate sanzioni amministrative pecuniarie per l’abbandono incontrollato di ingombranti e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato ambientale di discarica abusiva un uomo settantenne sempre residente a Modugno e riconosciuto grazie alle riprese video acquisite. Gli abbandoni avvenivano in maniera ripetitiva sui suoli prospicienti gli accessi di emergenza della Galleria M1 e M3 della Ferrotramviaria spa del San Paolo e creavano pure pregiudizio per le vie di esodo di emergenza previste dal Piano di Sicurezza della Infrastruttura pubblica. A carico degli autori degli illeciti è stata intimata la bonifica del sito, che, in caso di inerzia degli obbligati, sarà comunque eseguita dalla proprietà o dalla Pubblica Amministrazione con la procedura della esecuzione in danno con il successivo recupero coatto delle somme spese in capo agli autori degli abbandoni.

