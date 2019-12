«Le azioni di Banca popolare di Bari valgono pochissimo oggi, praticamente zero. Quello che abbiamo intenzione di fare è garantire qualcosa a chi ha in mano quelle azioni e in futuro garantirgli un recupero di quanto investito. Stiano tranquilli i 70mila risparmiatori che se tutto dovesse andare male siamo sempre pronti a cercare di ristorare e risarcire chi effettivamente ha subito una truffa”. Lo ha assicurato Alessio Villarosa (M5S), sottosegretario all’Economia.

“Il fondo che abbiamo creato per i risparmiatori delle banche venete, il Fir, è una cosa storica e avendo avuto l’okay della commissione europea si potrebbe usare nel futuro” per i risparmiatori della Popolare di Bari, ha aggiunto.

