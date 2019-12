Inferno tangenziale di Bari: un doppio incidente quasi contemporaneo ha paralizzato il traffico sia in direzione sud che in direzione nord. Migliaia di auto sono bloccate, si cammina a passo d’uomo con tempi di percorrenza molto lunghi.

In direzione sud la coda va da San Girolamo e raggiunge quasi Japigia per un incidente all’altezza dello svincolo di Mungivacca; mentre in direzione nord l’incidente è avvenuto all’altezza di Poggiofranco.

