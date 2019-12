La segreteria regionale del PD si è riunita questa mattina per discutere delle prossime primarie per la scelta del candidato del centrosinistra alla Regione Puglia, previste per il 12 gennaio.

All’ordine del giorno l’analisi della situazione politica a pochi mesi dal voto per il rinnovo del Consiglio Regionale. “Serve l’impegno di tutti – commenta il segretario regionale del Pd, Marco Lacarra – affinché questo ultimo scorcio di legislatura ci consenta di realizzare la maggior parte degli impegni programmatici assunti con l’elettorato pugliese. Urge inoltre una vera mobilitazione per fare in modo che le primarie del 12 gennaio siano largamente partecipate e segnino l’avvio della campagna elettorale che dovrà condurre il centrosinistra alla riconquista del governo regionale”.

