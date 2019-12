Il messaggio del sindaco di Bari, Antonio Decaro, lanciato durante il tradizionale scambio di auguri a Palazzo di Città ha lasciato degli strascichi polemici. Al centro del dibattito politico sono finiti i bicchieri utilizzati per il brindisi, con la consigliera comunale M5s che ha pubblicato un post (articolo di Borderline24) sui social network: “E dopo aver finalmente approvato all’unanimità l’ordine del giorno per rendere il Comune di Bari “plastic free” mi chiedo perché il sindaco e la sua giunta almeno per gli auguri di fine anno non abbiamo utilizzato bicchieri di vetro”. Pronta la risposta di Decaro che ha commentato pubblicamente il post: “Sono ovviamente compostabili come potranno confermare tutti i giornalisti presenti. Quindi possiamo dire che il tradizionale augurio di fine anno con la stampa era plastic free”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.