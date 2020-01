Il cartellone di eventi per il Natale barese si avvia alla conclusione. Tra domani e il 6 gennaio gli ultimi appuntamenti, ecco il calendario.

Domani, 5 gennaio, si parte dalle ore 9, a Japigia nei pressi della chiesa della Resurrezione con lo spettacolo di magia e giocoleria di Mr. Santini. Alle ore 17, in piazza Odegitria, aspettiamo la Befana con un evento organizzato in collaborazione con i custodi della bellezza e Marnarid.

Alle ore 19:30 invece, sul sagrato della chiesa Spirito Santo, a Santo Spirito, una grande festa per bambini con musica, balli, animazione e artisti di strada.

Il giorno dell’Epifania la mattinata si apre con l’evento “La Befana vien di giorno” a partire dalle ore 9:00 nel Parco 2 Giugno. Alle ore 9 appuntamento nella sede della Old Cars Club a Bari in via Napoli 357/ D“la Befana dell’ASI”, tanti appassionati, rigorosamente in abito da Babbo Natale e Befana, porteranno doni e calze ai più piccoli per regalare un momento di gioia e spensieratezza ai bambini meno fortunati della città.

Alle 11 invece, “Arrivano i Re Magi” alle ore 11 sul sagrato della chiesa Spirito Santo a Santo Spirito. Nel pomeriggio, dalle ore 17 tra via Sparano, via Argiro e piazza Umberto Uno spettacolo itinerante porterà tra le vie del centro le fiabe più amate dai bambini.

