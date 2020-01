Circa 500 chili di rifiuti sono stati raccolti in una mattinata dai volontari di “Vogliamo Santo Spirito pulita”.

“Oggi – scrivono su facebook – nonostante gli appelli eravamo solo in quindici a lottare contro l’incivilta della gente. Abbiamo provato a ridare un aspetto migliore a via Francesco Speranza, portando via mezza tonnellata di roba, purtroppo solo una parte dello scempio che regna tra la vegetazione e che aumenta giorno dopo giorno. Possiamo metterci tutto il cuore e la forza che abbiamo, ma se a monte non si fa qualcosa per fermare i porci che scaricano di tutto, dal sacchetto domestico a materiale edile, pneumatici, si potrà risolvere ben poco”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.