Buona la prima. La sinergia tra Bidonville dal 1995 il primo negozio vintage di Bari ed il Municipio1 ha fatto centro.

Sono migliaia le persone che stanno invadendo, il Palamartino per questo evento: Vintage Market Bari. La vera scommessa è stata la location. Una palestra dallo stile vintage nel cuore del quartiere Libertà. “Mi piace evidenziare questo passaggio – spiega il presidente Lorenzo Leonetti – perché, come più volte detto anche dal Sindaco Decaro, immaginiamo il quartiere Libertà come un prolungamento del murattiano. Questa è la strada da seguire. Dalle ore 10:00 di questa mattina, tutti alla ricerca del pezzo unico a cui dare una nuova vita. Ancora più bello è stato vedere nonni e genitori, spiegare ai più piccoli la natura degli oggetti esposti.I circa 50 espositori, stanno vivendo questa esperienza in maniera positiva e l’entusiasmo dei baresi, fa ben pensare ad una seconda edizione”. Il vintage market sarà aperto fino alle 21.

(Foto Carla Palone Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.