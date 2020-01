Tre incidenti tra auto sulla tangenziale, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Tangenziale in tilt questa sera all’altezza dei curvoni di Palese. Forse per la pioggia o per l’alta velocità si sono verificati tre diversi tamponamenti. Che hanno mandato in tilt il traffico. Con lunghe code e auto e bus bloccati.

