Finisce il derby, pareggio spettacolare tra due squadre che non si sono risparmiate. Il Monopoli almeno per un’ora ha giocato meglio, poi paradossalmente dopo essere rimasto in inferiorità numerica è diventato meno pericoloso e il Bari ha potuto gestire con maggiore serenità. Un punto per entrambe, in attesa della sfida di domani tra Reggina e Ternana.

67′ Espulso Perrotta per fallo da ultimo uomo. Espulsione molto dubbia

58′ GOOOLLLL Sabbione! Assist di Laribi e tiro al volo vincente di Sabbione!

54′ Gol. Ancora Fella. Bari in bambola, Monopoli meritatamente in vantaggio

15′ Gol. Pareggia il Monopoli con Fella. Errore di Frattali che si è fatto trovare fuori dai pali

5′ GGGGGOOOLLLLL Antenucci! Assist di Laribi che mette in porta Antenucci, che non sbaglia davanti al portiere avversario

Unica novità nell’undici titolare di Vivarini la presenza di Corsinelli in difesa, per il resto formazione tipo, ancora out Di Cesare:

Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Corsinelli; Maita, Schiavone, Scavone; Laribi; Antenucci, Simeri

