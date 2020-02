Domenica 16 febbraio si corre la quarta edizione di “Running Heart”, la manifestazione podistica finalizzata a sostenere la prevenzione in ambito cardiologico.

Si inizia sabato 15 febbraio con il “Villaggio del Cuore” in piazza del Ferrarese: quattro postazioni dedicate alla prevenzione dove sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi gratuiti a cura dei medici dell’ANMCO Puglia e controlli della glicemia. Il villaggio è aperto a tutti, non solo ai podisti della Running Heart.

Ad ogni persona, sarà rilasciata la “Bancomheart”, una card personale per accedere al proprio elettrocardiogramma e ai propri dati clinici in ogni momento e da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Tali dati, acquisiti e custoditi in una virtuale “Banca del Cuore”, saranno visualizzabili collegandosi al sito www.bancadelcuore.it.

La partenza della corsa è prevista in piazza del Ferrarese alle ore 10 di domenica 16 febbraio: il percorso di 10 chilometri si snoderà sul lungomare sud della città. Tra le novità della quarta edizione, previsto anche un mini percorso non competitivo di 5 chilometri sullo stesso tratto di lungomare. Abbinata alla corsa, una passeggiata ludico-motoria di 3,5 chilometri nei vicoli di Bari vecchia.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, con apposita ordinanza, sono state disposte le seguenti limitazioni alla circolazione:

Dalle ore 05.00 del15 febbraio alle ore 20.00 del 16 febbraio e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul lung.re Imp. Augusto, lato terra, per un tratto di mt. 20 circa, a partire da via Genovese in direzione del Fortino -Il 16 febbraio 2020; dalle ore 05.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il“DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: via Marchese di Montrone, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni; piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il“DIVIETO DI TRANSITO”, sulle seguenti strade e piazze: lung.re A. Di Crollalanza; piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra illung.re sen. A. Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni; lung.re N. Sauro;

dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il“DIVIETO DI TRANSITO”, sulle seguenti strade e piazze: piazzale IV Novembre; corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni; via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone; via Marchese di Montrone, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni; piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio e piazza Federico II di Svevia; piazza Federico II di Svevia; corso A. De Tullio; via Ruggiero il Normanno; strada Santa Chiara; via Pier l’Eremita; largo Ospedale Civile; strada Santa Teresa delle donne; piazza S. Pietro; largo mons. Ruffo; via Venezia; via M. Genovese; lung.re Imp. Augusto; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra illung.re N. Sauro e il lung.re Perotti; lung.re Perotti (carreggiata lato mare); c.so Trieste (carreggiata lato mare); lung.re Di Cagno Abbrescia; lung.re Giovine;

III. Dalle ore 08.00 del 15 febbraio alle ore 20.00 del giorno 16 febbraio 2020 e comunque fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – p.zza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della manifestazione, con portata superiore ai 3,5 t.

In occasione della “Running Heart”, per domenica 16 febbraio l’AMTAB ha previsto variazioni di percorso delle linee 1, 2, 2/, 3, 6, 12, 13, 16, 19, 22, 27, 42, 50 della navetta “AB” e l’attivazione straordinaria del PARK & RIDE di Largo 2 giugno come di seguito indicato:

linea 1

dalle ore 09:30 alle ore 12:30

in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Quintino Sella proseguiranno sulla stessa, svolteranno a sinistra per corso Italia, piazza Moro;

in direzione Lido Lucciola – S. Spirito: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni con ripresa del percorso ordinario;

linea 2

dalle ore 09:00 alle ore 12:30

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, ponte Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni con ripresa del percorso ordinario;

linea 2/

da inizio servizio alle ore 09:00 e dalle ore 12:30 a fine servizio

in direzione via Mimmo Conenna – Japigia: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;

dalle ore 09:00 alle ore 12:30

in direzione Via Mimmo Conenna – Japigia: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via Prospero Petroni, via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, ponte Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro, via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 3, 13, 16, 19 e 53

dalle ore 09:30 alle ore 12:30

in partenza da piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni con ripresa dei percorsi ordinari;

in direzione piazza Moro: i bus effettueranno i percorsi ordinari;

linea 6

dalle ore 09:30 alle ore 12:30

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12

dalle ore 09:00 alle ore 12:30

in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus in partenza da piazza Moro percorreranno via Caduti di via Fani, via Melo, via Prospero Petroni, via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, ponte Garibaldi, via Peucetia, via Magna Grecia, via Gentile, complanare ovest S.S.16, via Abate Eustasio, via M. Interesse con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti in via M. Interesse svolteranno a sinistra per via Abate Eustasio, complanare est S.S.16, via Gentile, via Magna Grecia, via Peucetia, viaApulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Carulli, via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro

linea 22

da inizio servizio alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 a fine servizio

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

dalle ore 09:30 alle ore 12:30

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Torre di Mizzo: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

linea 27

da inizio servizio alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 a fine servizio

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

dalle ore 09:30 alle ore 12:30

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Torre di Mizzo: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

linea 42

da inizio servizio alle ore 09:00 e dalle ore 12:30 a fine servizio

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Araldo di Crollalanza svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

dalle ore 09:00 alle ore 12:30

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti su corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via Prospero Petroni, via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci (capolinea); i bus non raggiungeranno l’area di sosta di “Pane e Pomodoro”

in direzione Piscine Comunali: i bus in partenza da piazza Gramsci percorreranno via Di Vagno, corso Sonnino, piazza Carabellese, via Carulli, via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro, via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 50 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 la linea verrà sospesa navetta “AB”

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto”: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a

sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta “Pane e Pomodoro”), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

PARK & RIDE

In occasione dell’evento sarà attivata straordinariamente l’area di sosta di Largo 2 Giugno dalle ore 07:30 alle ore 14:00.

Il servizio sarà fruibile osservando la consueta formula del Park & Ride: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

La navetta “C” effettuerà il percorso ordinario con prima partenza alle ore 08:00 e ultima partenza alle ore 13:36.

