La pioggia ha impedito il regolare svolgimento dell’evento di San Valentino a Bari, organizzato dal Comune di Bari e Amgas in largo Albicocca. A causa del maltempo l’evento è stato annullato, nonostante l’annuncio del sindaco Antonio Decaro intorno alle 19 quando le condizioni meteo sembravano migliorate. Era previsto un karaoke di strada, in cui chiunque avrebbe potuto cantare la sua canzone preferita, da solo o in duo, dedicandola alla persona amata. Oltre a un dj set finale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.