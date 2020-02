Poca l’affluenza in Basilica, folla invece in corso Vittorio Emanuele. Nonostante l’allarmismo e la psicosi da coronavirus che ieri ha inondato la bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, a migliaia si sono presentati in corso Vittorio Emanuele per partecipare alla messa di Papa Francesco. Pochi i fedeli che si sono presentati con le mascherine.

Intanto non giungono notizie positive dal Nord. In Italia i contagi hanno superato quota 100. Le stime sono del presidente della Lombardia Attilio Fontana che, parlando a SkyTg24, ha detto che le persone contagiate nella sola regione lombarda sono al momento 89. Aggiungendo i sedici casi in Veneto 2 in 2 in Emilia Romagna, 1 nel Lazio (la moglie del cinese ancora ricoverato e il ricercatore italiano sono stati curati e dimessi) e 3 in Piemonte, si sfonda quota 100. Due le persone decedute finora, l’ultima ieri.