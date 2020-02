Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha firmato un’ordinanza con cui è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado della città nelle giornate di sabato 29 febbraio e lunedì 2 marzo per consentire nel week end (domenica compresa) un intervento di igienizzazione e sanificazione straordinaria di tutti e 20 i plessi scolastici cittadini a cura di Amiu.

Il primo cittadino ha tenuto a precisare che non è in corso alcuna emergenza sanitaria ma che si stanno svolgendo mere attività di prevenzione così come raccomandato dalle Circolari Ministeriali.

