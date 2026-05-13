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Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: temporali e rovesci fino a notte

A Bari forte pioggia in diverse zone, la Protezione Civile raccomanda prudenza nelle zone maggiormente soggette ad allagamenti

Pubblicato da: redazione | Mer, 13 Maggio 2026 - 14:07
Pioggia maltempo
  • 18 sec

Nuova allerta meteo in Puglia. La Protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali valido dalle ore 14 di oggi, 13 maggio 2026, per le successive dieci ore. Secondo quanto comunicato nel bollettino regionale, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Piogge e temporali isolati o sparsi interesseranno anche il resto del territorio regionale.

L’allerta riguarda tutte le zone della Puglia, dal Gargano al Salento, passando per l’area centrale adriatica, il Tavoliere, il Subappennino Dauno, il Basso Ofanto e i bacini del Lato e del Lenne. La criticità prevista è classificata come “gialla” per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico legato ai temporali. Il capoluogo pugliese è attualmente interessato da forti piogge. La Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto negli spostamenti, raccomandando attenzione nelle aree soggette ad allagamenti, sottopassi e zone particolarmente esposte in caso di forti precipitazioni.

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