Positiva al coronavirus subito dopo il parto. E’ quanto accaduto ieri, 9 marzo, nella clinica Mater Dei di Bari in cui è stato registrato uno dei sei casi rilevati ieri a Bari e provincia. Una donna residente in Emilia Romagna, parente di un dipendente dell’ospedale, è arrivata nella struttura con le doglie poi il ricovero. Da questa mattina, 10 marzo, sono in corso la sanificazione del pronto soccorso e del reparto di ginecologia, i pazienti sono stati spostati in altre stanze. La partoriente è in quarantena in un ambiente isolato.

