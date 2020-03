In lacrime, emozionato mentre passeggia nella “sua” Bari deserta per affrontare l’emergenza coronavirus. Il sindaco Antonio Decaro questa sera ha fatto un sopralluogo nel centro di Bari per rendersi conto della situazione. Dalle 18 è partito il “coprifuoco” in rispetto del decreto del presidente del consiglio che ha esteso a tutta l’Italia le misure per arginare l’epidemia che sta mandando al tappeto il Paese.

Il sindaco non ha retto alla visione di una città spenta e si è lasciato andare all’emozione e alla lacrime, lanciando però un messaggio di speranza: “Però ce la faremo”, dice. Nel video in basso, il sindaco aggiunge: “Abbiamo fatto tanti sacrifici per riuscire a far vivere la città, sono sicuro che ce la faremo ci riusciremo. Dobbiamo avere fiducia e recupereremo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Più rispetteremo le prescrizioni e più in fretta ci metteremo alle spalle questo periodo”

