Anche a Monopoli si registra il primo caso di positività al Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco, Angelo Annese che, tramite un videomessaggio pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina ufficiale Facebook, comunica di aver ricevuto dalle autorità sanitarie la notizia del contagio di un cittadino monopolitano. “La situazione è sotto controllo: il paziente è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato al Policlinico di Bari, mentre tutti i suoi familiari sono stati già contattati per le opportune verifiche”, precisa il primo cittadino di Monopoli, promettendo un monitoraggio e un aggiornamento costante sull’evoluzione della vicenda. Un messaggio breve e diretto, in cui Annese ha ricordato più volte la necessità che tutti i monopolitani seguano le indicazioni del Governo centrale. “Restiamo quanto più possibile a casa: lo dico ai ragazzi, ai bambini, agli adulti, agli anziani. Prima ci fermiamo, prima ripartiamo”, è il monito del sindaco, che, in chiusura dell’intervento, comunica l’operatività del numero speciale 3298406890, attivo ogni giorno dalle 7 alle 20 per richiedere la consegna domiciliare di farmaci, spesa e beni di prima necessità.

(Foto: angeloannesesindaco.it)

