Quattro decessi e 42 nuovi casi di infezione da coronavirus. E’ il bollettino comunicato dalla Regione Puglia questa sera. I decessi si sono registrati tre in provincia di Lecce (pazienti di 81, 79 e 99 anni) e uno in provincia di Bari, paziente di 96 anni.

Oggi sono stati effettuati 232 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19, di questi 190 sono risultati negativi e 42 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi: 11 in provincia di Bari; 2 in provincia Bat; 7 in provincia di Brindisi; 10 in provincia di Foggia; 10 in provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. Salgono a 200 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

