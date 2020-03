Nel rispetto di quanto previsto dall’attuale normativa nazionale e regionale per il contenimento del contagio da Covid-19, gli uffici dello Sportello per l’integrazione socio-sanitaria e culturale del centro polifunzionale Casa delle Culture (in via Barisano da Trani, San Paolo), adotteranno nuove modalità operative da remoto, onde evitare lo spostamento dei fruitori dei servizi sul territorio cittadino.

Pertanto, almeno sino al 3 aprile prossimo, i servizi di segretariato sociale e tutela legale in favore delle persone migranti saranno fruibili contattando il numero 346 6313994 o inviando una mail a casadelleculture.sportelloglr@gmail.com

Le prestazioni dei mediatori culturali richieste dal Servizio sociale professionale, che rientrano invece tra i servizi essenziali, proseguiranno con il contingentamento degli accessi.

