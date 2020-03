La polizia locale di Noicattaro, in provincia di Bari, ha un nuovo comandate. Andrea Lucatorto, 46 anni, è nel corpo della polizia locale da 13 anni, due tra le fila della polizia giudiziaria e una lunga carriera nella marina militare italiana. A Noicattaro sarà a capo di 18 uomini e due in arrivo ad aprile, 2 vigilesse e 5 autoveicoli uno dei quali della protezione civile. Lucatorto sarà supportato da un vicecomandante con il grado di commissario. La scelta dell’amministrazione è legata oltre alle referenze curricolari per “la comprovata esperienza nelle situazioni complesse e operative”.

