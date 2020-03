I ragazzi di quartiere, a Palese e Santo Spirito, hanno lanciato il progetto solidale “StoInFissa” (per gli altri). Con l’obiettivo di aiutare i vicini di casa più deboli o soli durante il periodo di emergenza coronavirus. Sono un gruppo di 15 volontari che da una settimana attraverso la chat e i social network offrono gratuitamente di svolgere piccole commissioni quotidiane come fare la spesa, andare in farmacia, comprare il giornale, o portare a spasso per qualche minuto gli animali domestici.

Si tratta di un servizio di buon vicinato, che si aggiunge a quello già attivato negli scorsi giorni dal comune di Bari e dedicato alle persone sole. “Eravamo quattro o cinque all’inizio – racconta Michele Rubini, ideatore insieme a Alessandro Nammoini e Nico Chieppa – ora vogliamo allargare il nostro raggio d’azione coinvolgendo i giovani del rione San Paolo”. Al centro del progetto c’è la fiducia e la conoscenza reciproca tra persone sole e i residenti più giovani: “C’è chi evita il supporto di persone estranee, siamo una grande famiglia nel pieno rispetto delle norme sanitarie”.

Per i casi più urgenti, l’assessorato al Welfare del Comune di Bari garantisce sostegno alle parte delle fasce più vulnerabili della cittadinanza, sono stati attivati dei contatti aggiuntivi rispetto a quelli già funzionanti per le richieste di supporto e le segnalazioni in merito a situazioni di particolare gravità.

per il Segretariato sociale comunale, l'ascolto sociale, la richiesta di spesa di beni alimentari e di prima necessità e farmaci a domicilio, contattare i numeri telefonici 080 5772513 e 080 5772514, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17;

per chiedere informazioni all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP del Comune di Bari, contattare il numero telefonico 080 5772526, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle 13.30, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17;

per richiedere supporto per la consegna a domicilio di farmaci, contattare il numero telefonico 080 5772504 (numero riservato alle sole farmacie);

per richiedere supporto di qualsiasi genere all'assessorato al Welfare con videomessaggi, videochiamate o semplici messaggi, contattare il numero telefonico attivato con la preziosa collaborazione di ANS – Associazione Nazionale Sordi 340 8695211, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 (numero riservato alle persone non udenti).

Nel caso in cui fosse urgente una consulenza psicologica, è possibile utilizzare tutti i numeri citati: l’assessorato al Welfare provvederà ad inviare le richieste all’ordine degli Psicologi di Puglia che si occuperà di effettuare un monitoraggio periodico.

