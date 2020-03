Una bimba di due mesi e sua madre sono risultate positive al tampone per rilevare il coronavirus, lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Oggi sono decedute quattro persone, nella provincia Bat un paziente di 78 anni, provincia di Brindisi è deceduto un paziente di 71 anni, nella provincia di Bari sono deceduti 2 pazienti, uno di 81 anni e uno di 71 anni, tutti con patologie pregresse. In Puglia sono stati effettuati 475 test in tutta la regione, di questi test 444 soggetti sono risultati negativi e 31 positivi. Non si conosce la distribuzione per provincia. Con questo aggiornamento salgono a 438 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

