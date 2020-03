La Regione Puglia ha dato la propria disponibilità alla Regione Lombardia ad inviare nelle aree dei focolai personale sanitario, in particolare medici, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La notizia è confermata all’Ansa da fonti regionali. La Regione Puglia, in questo momento, sta predisponendo una ricerca di medici: chi sarà disponibile avrà il via libera per spostarsi in Lombardia per dare soccorso ai loro colleghi a Bergamo, Brescia e Milano. Tutto avverrà su base volontaria.

Intanto sulle misure di isolamento sociale attivate dal Governo è intervenuto oggi Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa e capo per l’emergenza epidemiologica in Puglia. «Prima di Pasqua non si esce di casa. Comunque, se ci va bene, si parla di dopo Pasqua», ha detto Lopalco intervenuto oggi ad Agorà, su Raitre.