In Puglia, nella giornata di oggi, 20 marzo, sono stati effettuati 743 test in tutta la regione per l’infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 103 casi, così suddivisi:

28 nella Provincia di Bari;

4 nella Provincia Bat;

9 nella Provincia di Brindisi;

29 nella Provincia di Foggia;

17 nella Provincia di Lecce;

10 nella Provincia di Taranto;

1 attribuito a residente fuori regione;

5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 4.789 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 581, così divisi:

165 nella Provincia di Bari;

30 nella Provincia di Bat;

84 nella Provincia di Brindisi;

163 nella Provincia di Foggia;

88 nella Provincia di Lecce;

33 nella Provincia di Taranto;

11 attribuiti a residenti fuori regione;

7 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

In totale sono morte 26 persone. L’età media dei contagiati è di 56 anni. Nella sola città di Bari i positivi sono saliti a 52 e ci sono 134 persone in quarantena..

