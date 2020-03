Positiva al coronavirus una dottoressa del pronto soccorso del Policlinico di Bari. La dottoressa è a casa e risulta in buone condizioni. Sono state attivate le procedure previste e i colleghi che sono stati in contatto con la dottoressa sono in isolamento.

