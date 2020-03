Sono tre i casi positivi da coronavirus in Amiu. Lo ha comunicato la stessa azienda ai lavoratori. Ci sarebbe anche un quarto dipendente in quarantena. L’azienda ha già comunicato la fornitura di dispositivi di protezione per i dipendenti, sanificando mezzi e locali. L’obiettivo è tranquillizzare cittadini e lavoratori stessi. Molti hanno espresso preoccupazione per l’attuale situazione ed è per questo che l’azienda ha incontrato le organizzazioni sindacali e ha raggiunto una intesa per garantire più sicurezza sul posto di lavoro.

