Dopo le piazze e i giardini sono stati sistemati nastri bianco rossi anche sul lungomare di San Girolamo. Per impedire assembramenti e accessi alle sedute. Nastri che sono stati comunque ignorati da chi questa mattina è ugualmente sceso anche in coppia per fare allenamento. O per chiacchierare con altri padroni di cani (portati anche sulla spiaggia). La polizia locale ogni giorno sta attraversando le zone maggiormente frequentate proprio per ricordare ai baresi il divieto di uscire di casa senza motivazione. Si rischia una denuncia penale e una sanzione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.