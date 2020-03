Alcune delle principali aziende metalmeccaniche della zona industriale di Bari sospenderanno l’attività produttiva almeno fino al prossimo 3 aprile, facendo ricorso alla cassa integrazione ordinaria. E’ quanto comunica Riccardo Falcetta, segretario generale della Uilm di Bari al termine di un incontro che si è svolto questa mattina. La misura coinvolgerà Bosch, Oerlikon Graziano, Magneti Marelli, Skf e Magna International.

“Alla fine – spiega Falcetta – ha prevalso il senso di responsabilità da parte di tutti ed è stata imboccata la strada del buonsenso così come auspicato dal sindacato: la priorità deve essere la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, giusto assumere la decisione di sospendere temporaneamente i processi produttivi. Ora – continua Falcetta – resta il nodo legato a tante e piccole medie imprese del territorio provinciale. Bisogna fare un’attenta ricognizione per capire quali tra queste realtà sono davvero essenziali, così come disposto dal decreto, per il bene e l’interesse collettivo e quali, invece, potranno seguire l’esempio dei grandi siti produttivi locali”.

