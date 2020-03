Oltre 4 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti ironici. La rabbia dei sindaci italiani per convincere i concittadini a rispettare le limitazioni legate all’emergenza coronavirus spopola su Twitter. Nel video social, l’utente Protectheflames ha sottotitolato in inglese gli sfoghi più duri e in alcuni casi divertenti: dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca al sindaco di Bari, Antonio Decaro. I blitz di Decaro, tra il parco 2 Giugno e la spiaggia di Pane e pomodoro, diventano così degli slogan oltre i confini italiani dopo l’interesse dimostrato dalla tivù cinese e spagnola: “I’m the major. Go home, play some videogames”. Il contenuto virale è stato ripreso anche nella newsletter del New York Times.

Nel video, in ordine di apparizione: Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Cateno De Luca, sindaco di Messina. Antonio Decaro, sindaco di Bari. Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino. Antonio Tutolo, sindaco di Lucera. Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria.

My new favourite thing is Italian mayors and regional presidents LOSING IT at people violating quarantine. Here's an eng subtitled compilation. "I hear you wanna throw graduation parties. I'm gonna send the police over. With flamethrowers." #Covid19 #coronavirus pic.twitter.com/NbYuWePIVt — 🌈 (@protectheflames) March 21, 2020

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.