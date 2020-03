Sono 500 le mascherine donate dal Comune di Bari all’istituto oncologico ‘Giovanni Paolo II’. «Un importante segno di collaborazione fra enti, un gesto di generosità per il quale ringraziamo il sindaco Antonio Decaro e l’amministrazione comunale tutta», così Antonio Delvino, direttore generale dell’istituto tumori di Bari.

Le mascherine, del tipo FFP2, di norma in uso nei reparti e nelle sale operatorie, saranno distribuite al personale sanitario in servizio e permetteranno di far fronte alle esigenze dei lavoratori in questi giorni in cui tutti i dispositivi di protezione individuale sono diventati tanto più necessari quanto più difficili da reperire. Stamattina, a palazzo di Città, la consegna del materiale da parte del direttore amministrativo del Comune di Bari, Vito Leccese, all’economo dell’istituto oncologico, Domenico Romano Losacco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.