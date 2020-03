Due casi positivi al coronavirus tra il personale del reparto di Ematologia dell’Irccs Giovanni Paolo II. Lo comunica l’Istituto precisando che «il reparto continuerà regolarmente a funzionare e che tutti i pazienti degenti già sottoposti a tampone diagnostico per Covid-19 sono risultati negativi, a ulteriore prova del rispetto delle procedure e dei percorsi definiti dalla macchina dirigenziale dell’Istituto».

«Ciò che è accaduto presso il suddetto reparto – aggiunge in una nota il direttore generale Antonio Delvino – è purtroppo atteso e ripetibile, ad oggi, in qualunque struttura sanitaria-ospedaliera a causa della virulenza e della incrementata circolazione del Sars-Cov-2, più che della appropriatezza e legittimità delle procedure di contenimento e protezione del personale sanitario che, in ogni caso, sono state adeguatamente rispettate».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.