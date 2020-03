“In comunione con tutta la Chiesa diocesana, con tutta la Chiesa, siamo vicini a quanti sono nel pianto e nel dolore per la morte dei loro cari. Affidiamo alla misericordia divina tutti i defunti, senza distinzioni, in questo tempo di prova”. Lo ha detto mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, in occasione del momento di preghiera nel cimitero monumentale di Bari per le persone morte con il Coronavirus, promosso dalla Cei quest’oggi in tutte le diocesi.

“Ogni morte lacera il nostro cuore. La nostra preghiera e la nostra carità suppliscano alla vicinanza fisica. Anche la morte di Gesù ha spezzato il cuore della madre Maria, delle donne, dei discepoli. Dei nostri cari defunti perdiamo solo ciò che possediamo temporaneamente. L’incontro con Gesù risorto ci permette di incontrali per l’eternità”.

