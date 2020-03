In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 92.472 persone hanno contratto il virus. Di queste, 10.023 sono decedute (+889, + 9,73%) e 12.384 sono guarite (+1.434). Attualmente i soggetti positivi sono 70.065 (il conto sale a 92.472 conteggiando anche i morti e i guariti). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.676; 3.856 sono in terapia intensiva (+124), mentre 39.533 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Si è registrato un aumento di 3651 contagi in un giorno. In leggero calo rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi contagi sono stati 4401.